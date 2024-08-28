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Gazze'de ateşkes görüşmeleri! Katil İsrail’in heyeti Doha'ya gidiyor

Gazze'de ateşkes görüşmeleri! Katil İsrail’in heyeti Doha'ya gidiyor

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.08.2024 09:49
Güncelleme:28.08.2024 09:50
İşgalci İsrail devletinin sözde heyeti, Gazze şeridinde ateşkes ve esir takası müzakereleri için bugün Katar'ın başkenti Doha'ya gidecek. Öte yandan katliam ise sürüyor. İsrail ordusunun Gazze’ye dün gün boyunca devam eden hava saldırıları sonucu 43 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. İsrail Batı Şeria'ya da geniş kapsamlı saldırı başlattı. Bölgeden son durumu A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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