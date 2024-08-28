28 Ağustos 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Gazze'de ateşkes görüşmeleri! Katil İsrail’in heyeti Doha'ya gidiyor
İşgalci İsrail devletinin sözde heyeti, Gazze şeridinde ateşkes ve esir takası müzakereleri için bugün Katar'ın başkenti Doha'ya gidecek. Öte yandan katliam ise sürüyor. İsrail ordusunun Gazze’ye dün gün boyunca devam eden hava saldırıları sonucu 43 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. İsrail Batı Şeria'ya da geniş kapsamlı saldırı başlattı. Bölgeden son durumu A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.