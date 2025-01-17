Gazze’de ateşkes anlaşması: İsrail güvenlik kabinesi onayladı

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onayladı. İsrail basınına göre, hükümet ateşkesi kabul etti. AA Kudüs muhabiri Faruk Hanedar, “İsrail oyalama ve bir takım meseleleri yoluna koymak için süreci uzattı. Netanyahu’nun iç kamuoyuna yönelik adımları ve Philadelphia Koridoru meselesi bu süreçte etkiliydi. Ayrıca, ABD Başkanı Trump'ın yoğun baskısı sonucu ateşkesin Trump göreve başlamadan önce uygulanması planlandı" dedi. Güvenlik kabinesinde iki bakan ateşkese karşı oy kullandı." ifadelerini kullandı.

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