18 Ocak 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Gazze'de ateşkes anlaşması: İsrail güvenlik kabinesi onayladı
Gazze’de ateşkes anlaşması: İsrail güvenlik kabinesi onayladı

Gazze'de ateşkes anlaşması: İsrail güvenlik kabinesi onayladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.01.2025 23:57
İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onayladı. İsrail basınına göre, hükümet ateşkesi kabul etti. AA Kudüs muhabiri Faruk Hanedar, “İsrail oyalama ve bir takım meseleleri yoluna koymak için süreci uzattı. Netanyahu’nun iç kamuoyuna yönelik adımları ve Philadelphia Koridoru meselesi bu süreçte etkiliydi. Ayrıca, ABD Başkanı Trump'ın yoğun baskısı sonucu ateşkesin Trump göreve başlamadan önce uygulanması planlandı" dedi. Güvenlik kabinesinde iki bakan ateşkese karşı oy kullandı." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazze’de ateşkes anlaşması: İsrail güvenlik kabinesi onayladı
Gazze’de ateşkes anlaşması!
Gazze'de ateşkes anlaşması!
Ateşkes 19 Ocak’ta başlalacak mı?
Ateşkes 19 Ocak'ta başlalacak mı?
ABD Türkiye’ye yaptırımları kaldırdı
ABD Türkiye'ye yaptırımları kaldırdı
İsrail güvenlik kabinesinden ateşkese onay!
İsrail güvenlik kabinesinden ateşkese onay!
Biden son röportajında İsrail’i savundu
Biden son röportajında İsrail’i savundu
Starship roketi infilak etti!
Starship roketi infilak etti!
Malibu’dan geriye yıkım kaldı!
Malibu’dan geriye yıkım kaldı!
Yemin töreni ateşkes yarışı ve 2. dönemin şifreleri
Yemin töreni ateşkes yarışı ve 2. dönemin şifreleri
ABD Türkiye’ye yaptırımları kaldırdı
ABD Türkiye’ye yaptırımları kaldırdı
Aşırı sağcılar ateşkesi istemiyor
Aşırı sağcılar ateşkesi istemiyor
İsrail kabinesi ateşkes için saat 11’de toplanacak
İsrail kabinesi ateşkes için saat 11'de toplanacak
Gazze’de 466 gün sonra ateşkes!
Gazze'de 466 gün sonra ateşkes!
Daha Fazla Video Göster