24 Nisan 2025, Perşembe
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Gazze'de 565. gün! Filistinli doktor ailesinin cansız bedenleriyle karşılaştı
İsrail'in 565 gündür sürdürdüğü abluka ve saldırılar Gazze'de tarifsiz acılara yol açıyor. Son saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 51 bin 305'e ulaşırken, enkaz altında hâlâ binlerce canın olduğu bildiriliyor. Bir Filistinli doktorun, çalıştığı hastanede anne ve babasının cansız bedenleriyle karşılaşması yürekleri dağladı.