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Gazze’de 565. gün! Filistinli doktor ailesinin cansız bedenleriyle karşılaştı

Gazze'de 565. gün! Filistinli doktor ailesinin cansız bedenleriyle karşılaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.04.2025 22:17
İsrail'in 565 gündür sürdürdüğü abluka ve saldırılar Gazze'de tarifsiz acılara yol açıyor. Son saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 51 bin 305'e ulaşırken, enkaz altında hâlâ binlerce canın olduğu bildiriliyor. Bir Filistinli doktorun, çalıştığı hastanede anne ve babasının cansız bedenleriyle karşılaşması yürekleri dağladı.
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Gazze’de 565. gün! Filistinli doktor ailesinin cansız bedenleriyle karşılaştı
Filistinli doktor ailesinin cansız bedenleriyle karşılaştı!
Filistinli doktor ailesinin cansız bedenleriyle karşılaştı!
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