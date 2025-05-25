Gazze’de 4 yaşındaki çocuk açlıktan hayatını kaybetti

İsrail ablukası altındaki Gazze’de bir dram daha yaşandı. Filistin Sağlık Bakanlığı, 4 yaşındaki Mustafa Yasin’in yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Böylece abluka ve yardımsızlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 58’e yükseldi. Gazze’de kıtlık, çocukları bir bir hayattan koparıyor.

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