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Gazze’de 4 yaşındaki çocuk açlıktan hayatını kaybetti

Gazze’de 4 yaşındaki çocuk açlıktan hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.05.2025 01:15
İsrail ablukası altındaki Gazze’de bir dram daha yaşandı. Filistin Sağlık Bakanlığı, 4 yaşındaki Mustafa Yasin’in yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Böylece abluka ve yardımsızlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 58’e yükseldi. Gazze’de kıtlık, çocukları bir bir hayattan koparıyor.
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Gazze’de 4 yaşındaki çocuk açlıktan hayatını kaybetti
Gazze’de 4 yaşındaki çocuk açlıktan hayatını kaybetti
Gazze’de 4 yaşındaki çocuk açlıktan hayatını kaybetti
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