25 Mayıs 2025, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Gazze’de 4 yaşındaki çocuk açlıktan hayatını kaybetti
İsrail ablukası altındaki Gazze’de bir dram daha yaşandı. Filistin Sağlık Bakanlığı, 4 yaşındaki Mustafa Yasin’in yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Böylece abluka ve yardımsızlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 58’e yükseldi. Gazze’de kıtlık, çocukları bir bir hayattan koparıyor.