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Gazze'de 35 günde 11 bin 78 kişi katledildi

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Giriş: 11.11.2023 18:38
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde geçmişte de birçok kez hastaneleri hedef alan İsrail, Gazze'deki 6 hastane ve çevresine son 24 saatte yaptığı şiddetli saldırılarla, işlediği savaş suçları dosyasını kabarttı.
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