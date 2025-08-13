13 Ağustos 2025, Çarşamba
Gazze’de 242 gazeteci katledildi! Gazeteci örgütleri neden sessiz?
7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşanan insanlık dışı İsrail soykırımında sadece Filistin halkı değil basın mensupları da hedef alındı. Tam 242 Filistinli gazeteci görevi başında şehit edildi. Ne yazık ki uluslararası gazeteci örgütleri ve meslek birlikleri bu korkunç tablo karşısında etkili bir duruş sergilemiyor. Bu sessizlik karşısında tepkiler de ardı ardına geliyor...