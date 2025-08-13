Gazze’de 242 gazeteci katledildi! Gazeteci örgütleri neden sessiz?

13 Ağustos 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2025 10:35
7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşanan insanlık dışı İsrail soykırımında sadece Filistin halkı değil basın mensupları da hedef alındı. Tam 242 Filistinli gazeteci görevi başında şehit edildi. Ne yazık ki uluslararası gazeteci örgütleri ve meslek birlikleri bu korkunç tablo karşısında etkili bir duruş sergilemiyor. Bu sessizlik karşısında tepkiler de ardı ardına geliyor...
