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Gazze’de 21 bin çocuk kayıp! Bazı çocukların ağlayacak enerjisi bile kalmadı

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 25.06.2024 08:58
İngiltere merkezli uluslararası sivil toplum kuruluşu Save The Children, Gazze'deki çocukların içerisinde bulunduğu durumu gözler önüne serdi. 21 bin çocuk kayıp diyen kuruluş toplu mezarlardan çıkarılanların kimlik tespitinin neredeyse imkansız olduğunu belirterek soykırımın boyutuna dikkati çekti.
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