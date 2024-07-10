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Gazze soykırıma katılan vatandaşlıktan çıkarılacak mı? Türk pasaportu olanlar saldırılara katıldı

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 10.07.2024 09:21
İsrail'in Gazze'deki saldırılarına katılan ve Türk vatandaşlığı bulunan çifte vatandaşların 'Mal varlıklarına el koyulması ve vatandaşlıktan çıkarılmasına' ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi önergesi AK Parti'nin oylarıyla kabul edildi. Kanun teklifi önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'na gelecek.
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