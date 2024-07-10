10 Temmuz 2024, Çarşamba
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Gazze soykırıma katılan vatandaşlıktan çıkarılacak mı? Türk pasaportu olanlar saldırılara katıldı
İsrail'in Gazze'deki saldırılarına katılan ve Türk vatandaşlığı bulunan çifte vatandaşların 'Mal varlıklarına el koyulması ve vatandaşlıktan çıkarılmasına' ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi önergesi AK Parti'nin oylarıyla kabul edildi. Kanun teklifi önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'na gelecek.