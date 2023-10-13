Gazze şeridine 6 bin bomba atıldı

Gazze semaları İsrail bombaları ile doldu taştı. 2 milyonluk Gazze'ye 6 bin bombanın atıldığı açıklandı. Filistin'de can kaybı sayısı ise 500'ü çocuk olmak üzere bin 537'ye yükseldi. Yaralı sayısı da 6 bini aştı. Elektriklerin tamamen kesildiği bölgede cenazeler; fenerler ve yakılan ateşler yardımıyla aranıyor.