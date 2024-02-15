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Gazze için Mısır ile ortak adımlar! Netanyahu Refah ısrarını sürdürüyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.02.2024 18:19
Uluslararası uyarılara rağmen Netanyahu refah bölgesine saldırılarını sürdürmeye devam ediyor. Gazze'de ateşkes çabasında Türkiye-Mısır İttifakı nasıl sonuç getirir? Gelecek dönemde Türkiye Mısır ile hangi alanlarda anlaşmalar yapılacak? A Haber canlı yayınında Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger Türkiye Mısır ilişkilerine dair detayları anlattı. İşte haberin detayları…
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