02 Mart 2024, Cumartesi
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Gazze direnişi sayesinde Müslüman oldu
İsrail'in Gazze'ye saldırıların ardından Filistinlilerin direnişi dünyada İslam'a karşı büyük bir merak oluşturdu. Farklı coğrafyalarda birçok kişi Müslüman olmaya karar verdi. 27 yaşındaki Hollandalı genç Jeffrey Vrees de İsrail zulmünün ardından Müslüman olmaya karar verenler arasında.