08 Mayıs 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Gazze: Açlık, susuzluk ve sessiz ölüm! Kıtlık kapıda
Gazze’de insanlık dramı her geçen gün daha da derinleşiyor. Açlık, susuzluk ve ilaçsızlıkla mücadele eden Filistinliler, İsrail’in aralıksız saldırıları altında yaşam savaşı veriyor. Bebekler yetersiz beslenmeden hayatını kaybederken, halk tankerlerden su temin etmeye çalışıyor. 7 Ekim’den bu yana çoğu çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere 52 bini aşkın kişi hayatını kaybetti.