05 Mart 2022, Cumartesi
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Gazeteciler ateş altında kaldı | İngiliz muhabiri Rus sabotajcı sandılar
Ukrayna Rusya savaşında bombalanan yerleri çekmek üzere bölgeye giden gazeteciler, Rus askerleri tarafından saldırıya uğradı. Ekip, bir köprünün üzerine geldiklerinde nereden geldiği belli olmayan kurşunların hedefi oldular.