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Gazeteciler ateş altında kaldı | İngiliz muhabiri Rus sabotajcı sandılar

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.03.2022 11:57
Güncelleme:05.03.2022 12:01
Ukrayna Rusya savaşında bombalanan yerleri çekmek üzere bölgeye giden gazeteciler, Rus askerleri tarafından saldırıya uğradı. Ekip, bir köprünün üzerine geldiklerinde nereden geldiği belli olmayan kurşunların hedefi oldular.
İngiliz muhabiri Rus sabotajcı sandılar
İngiliz muhabiri Rus sabotajcı sandılar
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