24 Ocak 2024, Çarşamba
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Gazeteci Motaz Azaiza Gazze’den ayrıldı! Soykırımın şahidi gazeteciler İsrail’in hedefi
Motaz Azaiza... Milyonlar onu İsrail'in Gazze'deki katliamlarını aktardığı yayınlarla tanıdı. Ancak Gazze'deki katliamı duyurmasından rahatsız olan İsrail, Azaiza'ya suikastle tehdit etti. Uzun zamandır bu tehditlerin hedefinde olan Azaiza Gazze'den ayrılmak zorunda kaldı.