06 Kasım 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Kuruluş Osman
- Bir Gece Masalı
- Karadut
- Holding
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Gallant’ın görevden alınması protestolara yol açtı!
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Savunma Bakanı Yoav Gallant’ı görevden alarak yerine Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ı ataması ülkede tepkiyle karşılandı. Kararın ardından halk, Ayalon Otoyolu gibi noktalarda geniş çaplı protestolar düzenledi. İsrail polisi, protestoların kamu düzenini bozduğunu belirterek, yasaları ihlal eden eylemlere müdahale edileceğini duyurdu.İsrail polisinden yapılan açıklamada, "Şu anda trafiğin engellendiği ve kamu düzeninin bozulduğu Ayalon Otoyolu'ndaki düzensiz davranışlarla ilgileniyoruz. Yasal protesto hakkına saygı duymakla birlikte, kamu güvenliğini tehlikeye atan ya da yasaları ihlal eden hiçbir eyleme müsamaha göstermeyeceğiz" denildi.