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Gallant’ın görevden alınması protestolara yol açtı!

Gallant’ın görevden alınması protestolara yol açtı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.11.2024 01:05
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Savunma Bakanı Yoav Gallant’ı görevden alarak yerine Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ı ataması ülkede tepkiyle karşılandı. Kararın ardından halk, Ayalon Otoyolu gibi noktalarda geniş çaplı protestolar düzenledi. İsrail polisi, protestoların kamu düzenini bozduğunu belirterek, yasaları ihlal eden eylemlere müdahale edileceğini duyurdu.İsrail polisinden yapılan açıklamada, "Şu anda trafiğin engellendiği ve kamu düzeninin bozulduğu Ayalon Otoyolu'ndaki düzensiz davranışlarla ilgileniyoruz. Yasal protesto hakkına saygı duymakla birlikte, kamu güvenliğini tehlikeye atan ya da yasaları ihlal eden hiçbir eyleme müsamaha göstermeyeceğiz" denildi.
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