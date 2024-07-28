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Futbol maçı yapılan sahaya roketli saldırı

Futbol maçı yapılan sahaya roketli saldırı

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.07.2024 12:14
Gazze'de 10 aydır devam eden soykırım nedeniyle barut fıçısına dönen Orta Doğu'da, tansiyonu had safhaya çıkaracak bir gelişme yaşandı. İsrail işgali altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'nde, bir futbol sahasına roket düştü. İsrail, çoğu çocuk ve genç 12 kişinin öldüğü saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tuttu. Hizbullah ise iddiaları yalanladı.
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Futbol maçı yapılan sahaya roketli saldırı
Futbol maçı yapılan sahaya roketli saldırı
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