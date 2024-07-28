28 Temmuz 2024, Pazar
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Futbol maçı yapılan sahaya roketli saldırı
Gazze'de 10 aydır devam eden soykırım nedeniyle barut fıçısına dönen Orta Doğu'da, tansiyonu had safhaya çıkaracak bir gelişme yaşandı. İsrail işgali altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'nde, bir futbol sahasına roket düştü. İsrail, çoğu çocuk ve genç 12 kişinin öldüğü saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tuttu. Hizbullah ise iddiaları yalanladı.