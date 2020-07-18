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Freni patlayan kamyon dehşet saçtı! 5 kişi hayatını kaybetti

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Giriş: 18.07.2020 19:15
Güncelleme:18.07.2020 19:20
Lübnan'da freni patlayan kamyon, kontrolden çıktı. Önce araçlara sonra da iş yerlerine çarparak durabildi. Korkunç kazada 5 kişi hayatını kaybetti onlarca kişi yaralandı. Korkunç kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Freni patladı, savaş alanına çevirdiği yolda 5 kişiyi hayattan kopardı.

Korkunç kazanın adresi Lübnan'ın Bekaa kenti.

Un ve şeker yüklü kamyon, freninin patlamasının ardından yol kenarındaki araçlara çarptı.

Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişinin yaralandı.

Kaza nedeniyle çevredeki iş yerlerinde de büyük çaplı maddi hasar meydana geldiği açıkladı.

Olay yerindeki 5 aracın ise hurdaya döndüğü kaydedildi.

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