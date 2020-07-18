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Freni patlayan kamyon dehşet saçtı! 5 kişi hayatını kaybetti
Lübnan'da freni patlayan kamyon, kontrolden çıktı. Önce araçlara sonra da iş yerlerine çarparak durabildi. Korkunç kazada 5 kişi hayatını kaybetti onlarca kişi yaralandı. Korkunç kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Freni patladı, savaş alanına çevirdiği yolda 5 kişiyi hayattan kopardı.
Korkunç kazanın adresi Lübnan'ın Bekaa kenti.
Un ve şeker yüklü kamyon, freninin patlamasının ardından yol kenarındaki araçlara çarptı.
Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişinin yaralandı.
Kaza nedeniyle çevredeki iş yerlerinde de büyük çaplı maddi hasar meydana geldiği açıkladı.
Olay yerindeki 5 aracın ise hurdaya döndüğü kaydedildi.