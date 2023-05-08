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Freni boşalan turist otobüsü dereye yuvarlandı! Kazanı kamerada

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Giriş: 08.05.2023 09:02
Endonezya'da bir turist otobüsü freninin boşalmasıyla yol kenarındaki dereye yuvarlandı. Kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 35 kişi de yaralandı.
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