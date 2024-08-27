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Fransız siyasi kilitlendi! Cumhurbaşkanı Macron sol ittifakın adayını reddetti

Fransız siyasi kilitlendi! Cumhurbaşkanı Macron sol ittifakın adayını reddetti

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.08.2024 15:58
Fransa'da seçimlerin üzerinden iki buçuk ay geçti. Ülkede başbakanlık krizi yaşanıyor. Macron, Meclis’te en büyük grup olan sol ittifakın başbakan adayını onaylamadı. Fransız siyaseti kilitlenme noktasında.
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Fransız siyasi kilitlendi! Cumhurbaşkanı Macron sol ittifakın adayını reddetti
Fransız siyasi kilitlendi! Cumhurbaşkanı Macron sol ittifakın adayını reddetti
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