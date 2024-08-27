Fransız siyasi kilitlendi! Cumhurbaşkanı Macron sol ittifakın adayını reddetti

Fransa'da seçimlerin üzerinden iki buçuk ay geçti. Ülkede başbakanlık krizi yaşanıyor. Macron, Meclis’te en büyük grup olan sol ittifakın başbakan adayını onaylamadı. Fransız siyaseti kilitlenme noktasında.

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