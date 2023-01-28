Fransız polisi 2 Başörtülü kadını darp etti

Fransa'da geçen yıl; iki başörtülü kadın polisler tarafından sokak ortasında darp edilmişti. Müslümanlara yönelik şiddet eylemine ilişkin skandal bir gelişme yaşandı. Darp edilen Müslüman kadınlar "polise şiddet" suçlaması ile ifadeye çağrıldı. A Haber muhabiri Ömer Aydın Strazburg'tan ayrıntıları aktardı.