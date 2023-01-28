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Fransız polisi 2 Başörtülü kadını darp etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.01.2023 14:27
Fransa'da geçen yıl; iki başörtülü kadın polisler tarafından sokak ortasında darp edilmişti. Müslümanlara yönelik şiddet eylemine ilişkin skandal bir gelişme yaşandı. Darp edilen Müslüman kadınlar "polise şiddet" suçlaması ile ifadeye çağrıldı. A Haber muhabiri Ömer Aydın Strazburg'tan ayrıntıları aktardı.
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