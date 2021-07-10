Fransız medyasında Türk SİHA'larına büyük övgü: 15 yılda ABD ve Çin'e rakip oldu

Fransa'nın prestijli gazetelerinden Le Figaro'da Türk SİHA'ları konu edildi. Le Figaro'nun “Türk dış politikasının hizmetinde bir teknoloji” başlıklı haberinde Türkiye'nin son 15 yılda yaptığı yatırımlarla ABD ve Çin'e rakip olduğu ifade edilirken, söz konusu sektörde önde gelen ülkelerden olduğu kaydedildi.