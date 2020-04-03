Fransız doktorlardan skandal "korona virüs aşısı" önerisi! "İlk o kıtada deneyelim" | Video

Fransa’da bir televizyon kanalında çok büyük bir skandal bir yayına imza atıldı. İki Fransız doktor, corona virüs (Covid-19) karşı geliştirilen aşıların önce Afrika’da denenmesini istedi. Yapılan ırkçı yorumlara tepkiler ise çığ gibi büyüdü. İşte o açıklamalar…