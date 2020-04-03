- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
- EBA TV
ANA SAYFA
Fransız doktorlardan skandal "korona virüs aşısı" önerisi! "İlk o kıtada deneyelim" | Video
Fransa’da bir televizyon kanalında çok büyük bir skandal bir yayına imza atıldı. İki Fransız doktor, corona virüs (Covid-19) karşı geliştirilen aşıların önce Afrika’da denenmesini istedi. Yapılan ırkçı yorumlara tepkiler ise çığ gibi büyüdü. İşte o açıklamalar…
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.