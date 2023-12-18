18 Aralık 2023, Pazartesi
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Fransız diplomatın Gazze’de ölümü ülkeyi karıştırdı! Vekiller katliama sessiz kalan hükümete tepkili
İsrail'in Refah kentinde bir konutu vurması sonucu Fransa Dışişleri Bakanlığı mensubu bir kişi hayatını kaybetti. Tel Aviv'i ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna saldırıya değinmezken Fransız milletvekilleri İsrail'e ve kendi hükümetlerine öfkeli.