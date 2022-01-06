06 Ocak 2022, Perşembe
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Fransız basınından Kazakistan analizi: Türk Devletleri Teşkilatı'nın önü kesiliyor
Fransız gazetesi Le Mond, Kazakistan'da yaşananlara ilişkin dikkat çeken bir yoruma yer verdi. Gazete Kazakistan'daki kargaşanın nedenini, bu ülkenin Türkiye'ye yakınlaşması olarak açıkladı. Yapılan analizde ayrıca şiddet olayları Türkiye'nin, Türk Devletleri Teşkilatı'nı geliştirme çabalarının engellenmesi olarak yorumlandı. Detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın Strasbourg'dan aktardı.