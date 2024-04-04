05 Nisan 2024, Cuma
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Fransız askerler Ukrayna’ya mı konuşlanıyor? Rusya’dan Fransız askerler iddiası
Fransa Ukrayna'ya bin 500 asker konuşlandırmaya hazırlanıyor. İddianın sahibi Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zaharova. Zaharova'ya göre nisan ayı içerisinde askerler Ukrayna'da olacak. Peki bu askerlere bir saldırı olursa NATO devreye girer mi? Avrupa'da tartışmaya neden olan bu soruya ABD basını da yanıt aradı.