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Fransa'yı kilitleyen grev ve protesto

A Haber
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Giriş: 19.01.2023 16:11
Fransızlar emeklilik reformuna karşı sokağa çıktı. Ülke genelinde protestolara yüz binlerce kişi katılıyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise 11 bakanla İspanya'ya gitti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
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