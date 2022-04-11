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Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı kim olacak, Macron mu, Le Pen mi? Macron Müslümanları hatırladı

A Haber
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Giriş: 11.04.2022 10:52
Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, ikinci tura kalan seçimler hakkında açıklamalarda bulundu. Rakibi Le Pen'in kazanması durumunda Fransa'nın Avrupa'dan uzaklaşacağını belirten Macron, ülkesinde Müslüman ve Yahudilerin rahat hareket edebilmesi için kendisine oy verilmesini istedi. Macron, aşırı sağcı Marine Le Pen'i hedef alarak Fransa'nın müttefiklerinin popülist ve yabancı düşmanı olmasını istemediğini söyledi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
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