Fransa’nın bütçe açığı 153 milyar Euro oldu

Fransa'da Meclis 2022 bütçesini oylamaya hazırlanıyor. Ancak bütçe açığı ve borçlardaki tarihi rekor endişeleri beraberinde getiriyor. Zira ülkenin bütçe açığı 153 milyar Euro’ya ulaşmış halde. Detaylar için Strasburg’a dönelim. Detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.