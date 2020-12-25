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Fransa’dan şartlı ‘İngiltere’ kararı! Binlerce TIR beklemede

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Giriş: 25.12.2020 10:39
Güncelleme:25.12.2020 10:39
İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu virüs nedeniyle sınırlarda hareketlilik yaşanıyor. İngiltere'nin Dover Limanı’nda günlerdir bekleyen TIR şoförleri protesto başlattı. Fransa ise kısıtlamaları testi negatif çıkanlar için kaldırma kararı aldı.

İngiltere'deki mutasyonlu koronavirüs nedeniyle Dover Limanı'nda bekletilen binlerce TIR şoförü protestolara başladı. Onlarca ülkenin İngiltere'ye sınır kapılarını kapatması, liman ve sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu.

Pazar gününden bu yana dover limanında bekletilen yaklaşık 4 bin TIR'ın şoförü, eylem düzenledi. TIR'cıların protestolarında zaman zaman polisle gergin anlar yaşandı.

Fransa ise sınırlarda yaşanan gerginlik üzerine kısıtlanmaları kaldırma kararı aldı. Buna göre İngiltere'den Fransa'ya seyahat etmek isteyen herkes, seyahat öncesi son 72 saat içinde kovid-19 test yaptırmak zorunda kalacak.

Testin negatif çıktığına dair belge sunamayanların Fransa'ya girişlerine izin verilmeyecek. Uyruklarına bakılmaksızın tüm TIR şoförleri de hızlı sonuç veren testlerden yaptıracak.

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