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Fransa'dan Rusya'ya füze misillemesi! Kıtalararası balistik füzeyi nükleer başlık kullanmadan test etti

A Haber
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Giriş: 20.11.2023 19:03
Fransa'dan, Rusya'ya cevap niteliğinde füze denemesi geldi. Kıtalararası balistik füzeyi test etti. A Haber muhabiri Ömer Aydın gelişmeleri aktardı.
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