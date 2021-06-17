Fransa’dan flaş maske kararı! Zorunluluk kaldırılıyor

Fransa'da Covid-19’a karşı uygulanan açık alanlarda maske zorunluluğu 17 Haziran Perşembe günü, gece uygulanan sokağa çıkma yasağı ise 20 Haziran'dan itibaren kaldırılacağı duyuruldu. Peki ülkede kaç kişi aşı oldu? Günlük yeni vaka ve vefat sayılarında son durum ne? Detaylar haberimizde...