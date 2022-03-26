Fransa’daki marketlerde ayçiçek yağı kavgası

Avrupa genelinde Rusya - Ukrayna krizi nedeniyle yaşanan enerji krizinin yanında gıda krizi de başladı. Fransa'dan gelen görüntülerde vatandaşların bir litre ayçiçek yağı alabilmek adına birbirleriyle adeta savaştığı görüldü. Marketteki o anlar kameralara yansıdı. Geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, savaş nedeniyle küresel gıda krizi yaşanacağı uyarısında bulunmuştu.