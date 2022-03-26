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Fransa'daki marketlerde ayçiçek yağı kavgası

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Giriş: 26.03.2022 01:42
Avrupa genelinde Rusya - Ukrayna krizi nedeniyle yaşanan enerji krizinin yanında gıda krizi de başladı. Fransa'dan gelen görüntülerde vatandaşların bir litre ayçiçek yağı alabilmek adına birbirleriyle adeta savaştığı görüldü. Marketteki o anlar kameralara yansıdı. Geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, savaş nedeniyle küresel gıda krizi yaşanacağı uyarısında bulunmuştu.
Fransa’daki marketlerde ayçiçek yağı kavgası
Fransa'daki marketlerde ayçiçek yağı kavgası
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