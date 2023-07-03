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Fransa'daki isyanın arka planında ne var? A Haber'de tek tek anlattı

A Haber
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Giriş: 03.07.2023 16:45
Fransa'da sokaklar savaş alanı. Polis ve ordu protestoları bastıramadı özel kuvvetler devrede. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akgün, "Fransız sistemi karşısında kendilerini dışlanmış hissediyorlar. Güvenlik güçlerine karşı güvenliklerinin olmadığını düşünüyorlar. Fransa’nın ekonomik sıkıntıları var. Beyaz Fransızları da etkiliyor. Fırsat eşitliğine sahip olmadığını düşünen insanlar, sistem tarafından dışlandığını düşünen insanlar, üç ekonomik kriz. Bunları yan yana getirdiğimizde Fransız polisinin aşırı tutumu da eklendiği zaman işte bu olaylar çıkıyor." dedi.
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