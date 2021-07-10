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Fransa’da yüzlerce havaalanı çalışanı sokaklara çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.07.2021 15:43
Birçok ülkede havayolu şirketleri, koronavirüs sürecinde yaşanan kısıtlamalar nedeniyle işçi çıkarttı, maaşlarında kesintiye gitti. O ülkelerden Fransa’da havayolu çalışanları bu duruma karşı protesto gösterisi düzenledi. Polisin müdahalesiyle artan gerilim, şiddetle sonuçlandı. Birçok gösterici yaralandı.
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