Fransa’da yüzlerce havaalanı çalışanı sokaklara çıktı

Birçok ülkede havayolu şirketleri, koronavirüs sürecinde yaşanan kısıtlamalar nedeniyle işçi çıkarttı, maaşlarında kesintiye gitti. O ülkelerden Fransa’da havayolu çalışanları bu duruma karşı protesto gösterisi düzenledi. Polisin müdahalesiyle artan gerilim, şiddetle sonuçlandı. Birçok gösterici yaralandı.