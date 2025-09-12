12 Eylül 2025, Cuma

Fransa’da TikTok’a suç duyurusu: Kullanıcıların hayatını tehlikeye atıyor

Fransa'da TikTok'a suç duyurusu: Kullanıcıların hayatını tehlikeye atıyor

Giriş: 12.09.2025 12:49
Fransa'da sosyalist parti milletvekili kullanıcıların hayatını tehlikeye attığı gerekçesiyle, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
