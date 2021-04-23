23 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Fransa'da terör saldırısı! Kadın polis bıçaklı saldırıda öldürüldü

Fransa'da terör saldırısı! Kadın polis bıçaklı saldırıda öldürüldü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.04.2021 18:49
Güncelleme:23.04.2021 18:57
Son dakika haberi... Fransa'nın başkenti Paris'te terör saldırısı sonucu bir kadın polis bıçaklı saldırıda öldürüldü. Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen saldırganın Tunus uyruklu olduğu belirtildi.

Fransa'nın başkenti Paris'in güneybatısında bulunan Rambouillet'te karakolda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıya dair detaylar netleşiyor.

Karakolda bıçakla 49 yaşındaki bir kadın polisi yaralayarak öldüren saldırganın Tunus uyruklu olduğu ve 2009'da Fransa'ya giriş yaptığı öğrenildi. Diğer polislerin açtığı ateş sonucu yaralanan saldırganın hayatını kaybettiği aktarıldı.

Paris bölge başkanı Valery Pecresse saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Trajik saldırıyı öğrendim, yasta olan polis memurlarımıza desteğimi göstermek için bölgeye gideceğim" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fransa'da terör saldırısı!
Fransa'da terör saldırısı!
Kuzey ışıklarının etkileyici dansı
Kuzey ışıklarının etkileyici dansı
Damga vurdu! Seyircilerin arasından atlayıp...
Damga vurdu! Seyircilerin arasından atlayıp...
Esad ile PKK/YPG arasında şiddetli çatışma
Esad ile PKK/YPG arasında şiddetli çatışma
İngiltere'den flaş kripto para kararı
İngiltere'den flaş kripto para kararı
Dünya nefesini tuttu! NASA ve SpaceX tarihe geçti
Dünya nefesini tuttu! NASA ve SpaceX tarihe geçti
Hollanda’da 94 metrelik lüks yat dar kanaldan böyle geçti
Hollanda’da 94 metrelik lüks yat dar kanaldan böyle geçti
ABD'den PKK'nın tüm kollarına destek
ABD'den PKK'nın tüm kollarına destek
Koronavirüs hastaları yanarak can verdi! Kan donduran olay
Koronavirüs hastaları yanarak can verdi! Kan donduran olay
Rusya'nın ormanda sakladığı ordusu dünyayı şoke etti! İşte herkesin konuştuğu o görüntü
Rusya'nın ormanda sakladığı ordusu dünyayı şoke etti! İşte herkesin konuştuğu o görüntü
Akdeniz'de insanlık dramı! En az 100 göçmen hayatını kaybetti
Akdeniz'de insanlık dramı! En az 100 göçmen hayatını kaybetti
50 yıl para biriktirdi! Komşularından yardım istedi
50 yıl para biriktirdi! Komşularından yardım istedi
Daha Fazla Video Göster