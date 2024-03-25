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Fransa'da terör alarmı en üst seviyede! Terör tehdidi seviyesi neden en üst düzeye çıkarıldı?

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 25.03.2024 15:24
Rusya'da 137 kişinin öldürüldüğü saldırının ardından Fransa'da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ayrıntıları A haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
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