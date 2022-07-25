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Fransa’da tasarruf çağrı: Kapıları kapatın! Fransa’da kemer sıkma politikaları

A Haber
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Giriş: 25.07.2022 15:11
Küresel enflasyon ve Ukrayna savaşı nedeniyle enerji kriziyle karşı karşıya kalan Avrupa'da tasarruf çağrıları artıyor. Fransa'da klimalı dükkanların kapılarını kapatmak zorunda kalacağını, neon ışıklara da sınırlandırma getirileceği duyuruldu. Strasbourg'dan detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
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