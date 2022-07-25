25 Temmuz 2022, Pazartesi
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Fransa’da tasarruf çağrı: Kapıları kapatın! Fransa’da kemer sıkma politikaları
Küresel enflasyon ve Ukrayna savaşı nedeniyle enerji kriziyle karşı karşıya kalan Avrupa'da tasarruf çağrıları artıyor. Fransa'da klimalı dükkanların kapılarını kapatmak zorunda kalacağını, neon ışıklara da sınırlandırma getirileceği duyuruldu. Strasbourg'dan detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.