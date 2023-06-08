Fransa’da tartışmalı Terör Yasası

Fransız hükümeti terörle mücadele konusunda yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Ancak hükümetin meclisten geçirmeye çalıştığı yeni terör yasası tartışmalara neden oldu. Yasa kapsamında vatandaşların telefonlarına izinsiz erişebilme yetkisi, Fransızları endişelendirdi. Detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın Strasbourg'dan aktardı.