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Fransa'da su baskının ardından kırmızı alarm! Su kaynaklarından uzak durun, araba kullanmayın uyarısı

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.01.2024 13:09
Fransa şiddetli yağışlara teslim oldu. Yetkililerin sel uyarısı yapmasının ardından kuzeydeki Pas De Calaıs vilayetinde su baskınları meydana geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
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