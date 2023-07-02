Fransa'da sokaklar savaş alanı! A Haber'de çarpıcı sözler: NATO bağlamında Macron terbiye ediliyor

Fransa'da sokaklar savaş alanı. Polis ve ordu protestoları bastıramadı özel kuvvetler devrede. Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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