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Fransa'da sokaklar savaş alanı! A Haber'de çarpıcı sözler: NATO bağlamında Macron terbiye ediliyor

A Haber
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Giriş: 02.07.2023 16:56
Fransa'da sokaklar savaş alanı. Polis ve ordu protestoları bastıramadı özel kuvvetler devrede. Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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