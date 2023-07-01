01 Temmuz 2023, Cumartesi
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Fransa’da sokaklar savaş alanı
Fransa'da 17 yaşındaki bir gencin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesinin ardından, sokak çatışmasına dönüşen protesto gösterileri her geçen saat büyüyor. Binden fazla kişinin gözaltına alındığı gösterilerde, sokaklar adeta savaş alanına döndü. 45 bin polis ve jandarmanın görevli olduğu kentlerde, toplu taşıma seferleri tamamen durduruldu. Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, ülkede OHAL ilan edilebileceğini söyledi. Fransa'daki şiddet, Belçika'ya da sıçradı.