10 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Fransa'da sokaklar karıştı! Binlerce protestocu Paris'te polisle çatıştı

Fransa'da sokaklar karıştı! Binlerce protestocu Paris'te polisle çatıştı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.04.2021 23:00
Güncelleme:10.04.2021 23:16
Fransa’nın başkenti Paris’te binlerce kişi sokaklara dökülerek ülkede artan ırkçılık ve aşırı sağ eylemlerini protesto etti.

Fransa'da her geçen gün artan ırkçılık ve aşırı sağ hareketlerine karşı sol eğilimli dernekler ile sosyalist düşüncedeki grupların tepkileri devam ediyor. Ülkenin başkenti Paris'te bugün binlerce kişi sokaklara dökülerek, ülkede artan ırkçılık ve aşırı sağ eylemlerini protesto etti. Birkaç protestocunun meşale yakması nedeniyle tansiyon ara ara yükselse de gösteriler genel olarak barışçıl geçti. Gösteriler, polis tarafından alınan sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi. Çoğunluğu gençlerden oluşan protestocular, faşizm ve ırkçılığa karşı sloganlar eşliğinde, polis çemberi içerisinde yürüdü.

PROTESTOLAR DEVAM EDECEK

Aşırı sağ grupların propaganda faaliyetlerine devam edecekleri vurgulandı.Göstericiler tarafından yapılan konuşmada, göçmen karşıtlığıyla bilinen ve ülkedeki aşırı sağın himayesinde olduğu öne sürülen aşırı sağcı grup Kimlikçi Nesil'in (Generation Identitaire), İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda kapatılmasına rağmen benzeri grupların başka isimler altında sokak eylemleri ile propaganda faaliyetlerine devam edeceklerine dair uyarılarda bulunuldu.

"GÖÇMENLER VE MÜSLÜMANLARA YÖNELİK SALDIRILAR DEVAM EDECEK"
Irkçı grupların, Zouaves Paris, Irkçı ve kimlik kolektifi, Nemesis veya Action Française gibi çok sayıda farklı isim altında toplandığını hatırlatan protestocular, söz konusu grupların ülkedeki göçmenlere ve Müslümanlara yönelik saldırılarını sürdüreceğini vurguladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Fransa'da Paris sokakları karıştı! Binlerce protestocu...
Fransa'da Paris sokakları karıştı! Binlerce protestocu...
Fillerin kavgası trafiği kilitledi
Fillerin kavgası trafiği kilitledi
Ayrım duvarı ile hapsolan hayatlar
Ayrım duvarı ile hapsolan hayatlar
Meclis’e alınmayan vekil A Haber’e konuştu!
Meclis’e alınmayan vekil A Haber’e konuştu!
Dünya diken üstünde! Savaş kapıda mı?
Dünya diken üstünde! Savaş kapıda mı?
Rusya ile savaşın eşiğindeki ülkeden Türkiye hamlesi!
Rusya ile savaşın eşiğindeki ülkeden Türkiye hamlesi!
Londra Büyükelçisi A Haber’e konuştu
Londra Büyükelçisi A Haber’e konuştu
Sürü bağışıklığı oluşuyor
Sürü bağışıklığı oluşuyor
İngiltere Prensi hayatını kaybetti
İngiltere Prensi hayatını kaybetti
Atanmış Mario Draghi kimdir?
Atanmış Mario Draghi kimdir?
Yeni küresel denklem nasıl şekilleniyor?
Yeni küresel denklem nasıl şekilleniyor?
Pandemiye yenik düştü! Simge dükkan...
Pandemiye yenik düştü! Simge dükkan...
Daha Fazla Video Göster