06 Eylül 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Fransa'da skandal uygulama! Kılık kıyafeti nedeniyle 67 öğrenci derslere alınmadı

Fransa'da skandal uygulama! Kılık kıyafeti nedeniyle 67 öğrenci derslere alınmadı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.09.2023 16:49
Fransa'da devlet okullarında abaya yani uzun etek giyilmesinin yasaklanması sonrası, kıyafetlerini değiştirmeyi reddeden 67 öğrencinin derslere alınmadığı açıklandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sürpriz ziyaret! Silah satışı mı olacak?
Sürpriz ziyaret! Silah satışı mı olacak?
Fransa’da skandal uygulama!
Fransa'da skandal uygulama!
Bulgaristan’da sel: 3 ölü!
Bulgaristan'da sel: 3 ölü!
Köpek balıkları saldırdı! 3 kişilik mürettebat…
Köpek balıkları saldırdı! 3 kişilik mürettebat…
Çin Seddi’nde akılalmaz olay! Kestirme yol için...
Çin Seddi’nde akılalmaz olay! Kestirme yol için...
Yunanistan’da sel felaketi!
Yunanistan'da sel felaketi!
Ünlü festival çamura gömüldü: 1 ölü
Ünlü festival çamura gömüldü: 1 ölü
Hindistan’da 2 saatte 61 bin yıldırım düştü: 12 ölü
Hindistan’da 2 saatte 61 bin yıldırım düştü: 12 ölü
Erdoğan - Putin görüşmesi başladı
Erdoğan - Putin görüşmesi başladı
Ukrayna savunması ona emanet
Ukrayna savunması ona emanet
Yine Kur’an’a alçak saldırı
Yine Kur'an'a alçak saldırı
Suriye’de Arap aşiretleri PKK’ya başkaldırdı!
Suriye'de Arap aşiretleri PKK'ya başkaldırdı!
Daha Fazla Video Göster