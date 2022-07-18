18 Temmuz 2022, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Fransa’da sıcaklık rekor seviyede! Ulaşım sistemi çalışmıyor
Avrupa'yı etkisine alan sıcak hava dalgası bu hafta da devam ediyor. Fransa'da orman yangınları ile mücadele etmeye çalışıyor. Öte yandan Paris’te sıcaklık rekor kırdı ancak ulaşım sistemi çökmüş durumda. Metro sistemleri çalışmıyor duraklarda insanlar uzun kuyruklar oluşturdu. Arızalanan vagonlardan ise insanlar yürüyerek yollarına devam etti.