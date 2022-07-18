18 Temmuz 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Fransa’da sıcaklık rekor seviyede! Ulaşım sistemi çalışmıyor

Fransa’da sıcaklık rekor seviyede! Ulaşım sistemi çalışmıyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.07.2022 15:31
Avrupa'yı etkisine alan sıcak hava dalgası bu hafta da devam ediyor. Fransa'da orman yangınları ile mücadele etmeye çalışıyor. Öte yandan Paris’te sıcaklık rekor kırdı ancak ulaşım sistemi çökmüş durumda. Metro sistemleri çalışmıyor duraklarda insanlar uzun kuyruklar oluşturdu. Arızalanan vagonlardan ise insanlar yürüyerek yollarına devam etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fransa’da ulaşım sistemi çöktü
Fransa’da ulaşım sistemi çöktü
Avrupa’da kırmızı alarm!
Avrupa'da kırmızı alarm!
ABD’de AVM’ye silahlı saldırı!
ABD'de AVM'ye silahlı saldırı!
Avrupa orman yangınlarıyla mücadele ediyor
Avrupa orman yangınlarıyla mücadele ediyor
Tehlikeli madde taşıyan uçak Yunanistan’da düştü!
Tehlikeli madde taşıyan uçak Yunanistan'da düştü!
tehlikeli madde taşıyan uçak Kavala’ya düştü
"tehlikeli madde" taşıyan uçak Kavala'ya düştü
Yeni canlı keşfedildi
Yeni canlı keşfedildi
İnsanlık dışı! Nasıl yaparsınız
İnsanlık dışı! Nasıl yaparsınız
Ülke kavruluyor! Binlerce kişi ölebilir...
Ülke kavruluyor! Binlerce kişi ölebilir...
ABD’de 21 araçlık korkunç kaza!
ABD'de 21 araçlık korkunç kaza!
İsviçre’de NATO üyeliğine destek artıyor
İsviçre’de NATO üyeliğine destek artıyor
Rusya, ukrayna’ya barış için 3 şart sundu
Rusya, ukrayna'ya barış için 3 şart sundu
Daha Fazla Video Göster