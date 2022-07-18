Fransa’da sıcaklık rekor seviyede! Ulaşım sistemi çalışmıyor

Avrupa'yı etkisine alan sıcak hava dalgası bu hafta da devam ediyor. Fransa'da orman yangınları ile mücadele etmeye çalışıyor. Öte yandan Paris’te sıcaklık rekor kırdı ancak ulaşım sistemi çökmüş durumda. Metro sistemleri çalışmıyor duraklarda insanlar uzun kuyruklar oluşturdu. Arızalanan vagonlardan ise insanlar yürüyerek yollarına devam etti.

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