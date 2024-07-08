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Fransa'da sandıktan "sol ittifak" çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.07.2024 11:21
Fransa'da genel seçimin ikinci turunda sandıktan sol ittifakı birinci çıktı. İlk turun galibi aşırı sağ üçüncü sıraya geriledi. A Haber muhabiri Ömer Aydın detayları aktardı.
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