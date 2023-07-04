Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı! Sokaklar savaş alanına döndü! Fransız ekonomisi ağır darbe aldı | İç savaş tehlikesi... İşte gün gün Fransa'daki olaylar

Fransa'da 27 Haziran'da Nael M. isimli genç sürücünün polisin açtığı ateş sonucu öldürülmesinin ardından birçok kentte düzenlenen protestolar 7. gününe girdi. Ülkenin birçok yerinde devam eden olaylı protestolarda, şu ana kadar 2000'e yakın kişi gözaltına alındı, 200'den fazla polis memuru da yaralandı. Olaylarda bir kişi de hayatını kaybetti. İşte 27 Haziran'da başlayan olaylardan bugüne yaşanan tüm gelişmeler...