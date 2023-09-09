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Fransa'da polis aracının çarptığı türk öldü

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Giriş: 09.09.2023 15:56
Fransa'daki ikinci Nahel Vakası tartışılmaya devam ediliyor. Fransa'da polis aracının karıştığı olayda yaralanan Türk gencin beyin ölümü gerçekleşti. Detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
Fransa’da polis aracının çarptığı türk öldü
Fransa'da polis aracının çarptığı türk öldü
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