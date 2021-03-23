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Fransa’da PKK’ya operasyon! Ev, dernek ve iş yerlerine baskın düzenlendi

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Giriş: 23.03.2021 17:50
Fransa'nın başkenti Paris ve Marsilya'da terör örgütü PKK'ya ait ev, dernek ve iş yerlerine baskın düzenlendi. Fransa'nın başkenti Paris ve Marsilya'da terör örgütü PKK'ya ait ev, dernek ve iş yerlerine baskın düzenlendi.

Operasyonda 20'ye yakın kişi gözaltına alındı.
Fransa’da PKK’ya operasyon! Ev, dernek ve iş yerlerine baskın düzenlendi
Fransa’da PKK’ya operasyon! Ev, dernek ve iş yerlerine baskın düzenlendi
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