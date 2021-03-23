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Fransa’da PKK’ya operasyon! Ev, dernek ve iş yerlerine baskın düzenlendi
Fransa'nın başkenti Paris ve Marsilya'da terör örgütü PKK'ya ait ev, dernek ve iş yerlerine baskın düzenlendi. Fransa'nın başkenti Paris ve Marsilya'da terör örgütü PKK'ya ait ev, dernek ve iş yerlerine baskın düzenlendi.
Operasyonda 20'ye yakın kişi gözaltına alındı.
Operasyonda 20'ye yakın kişi gözaltına alındı.