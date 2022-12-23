23 Aralık 2022, Cuma
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Fransa'da PKK skandalı! Çocuklara terörizm propagandası
Terör örgütü PKK'nın yurt dışı sığınaklarından olan Fransa'da, hainler ideolojik çalışmalarını çocuk yaştakilere kadar indirdi. Ülkenin Strazburg kentinde bulunan PKK derneğindeki görüntüler çileden çıkardı. Kalabalık bir çocuk grubun, eli kanlı örgütün reklam ve propagandasına maruz kaldığı anlara kameralara böyle yansıdı.