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Fransa'da PKK skandalı! Çocuklara terörizm propagandası

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.12.2022 15:46
Terör örgütü PKK'nın yurt dışı sığınaklarından olan Fransa'da, hainler ideolojik çalışmalarını çocuk yaştakilere kadar indirdi. Ülkenin Strazburg kentinde bulunan PKK derneğindeki görüntüler çileden çıkardı. Kalabalık bir çocuk grubun, eli kanlı örgütün reklam ve propagandasına maruz kaldığı anlara kameralara böyle yansıdı.
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